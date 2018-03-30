وركزت الصحف على عديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وجاءت افتتاحية صحيفة "عكاظ" تحت عنوان (استدامة الطاقة.. إنجاز للأجيال)، إذ قالت: توجه المملكة نحو الاستثمار في الطاقة الشمسية يؤكد حرص القيادة على بناء اقتصاد قوي للأجيال القادمة، ويؤكد أن عراب رؤية 2030 الأمير محمد بن سلمان يضع أهدافا طويلة الأجل تسهم في تحقيق تنمية مستدامة تخدم استقرار ورخاء الأجيال القادمة، وبالرغم أن مشروعاً من هذا النوع سيكلف مئات الملايين من الدولارات ويستغرق تنفيذ وتحقيق الجدوى منه سنوات عدة، إلا أنه مقابل ذلك سيوفر المليارات ويقدم آلاف الوظائف، إضافة إلى الحد من الاستهلاك المفرط والمكلف للنفط كمصدر لإنتاج الطاقة.ورأت أن مثل هذا المشروع سيضمن ريادة المملكة في مجال إمدادات الطاقة عالمياً، وسيفرض احترام العالم لرؤيتنا المتقدمة في مجال إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، وفي كل ما يخدم الوطن ويخلق منافع متبادلة مع منظومة الاقتصاد العالمي.واختتمت بالقول: بمثل هذه المشاريع الواعدة والطموحة سنعزز وجودنا في مجموعة العشرين وفي صدارة الأمم المنتجة والمساهمة في خدمة الإنسانية.// يتبع //06:03 ت م 03:03جمت