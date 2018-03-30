وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التيجاءت بعنوان («الفوتسي» وتطوير القطاع المالي):تحتل السوق المالية أهمية كبيرة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، وهي مرآة تعكس ما يمر به الاقتصاد من خطط وتحركات، تتمثل في الجهود التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يسعى لتنويع الاقتصاد وجذب استثمارات أجنبية وخلق فرص العمل انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.ورأت أن صدور قرار "فوتسي راسل" أول من أمس في مراجعتها للعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، لم يكن مستغربًا بل هو قرار يؤكد الجهود الكبيرة التي تعمل عليها المملكة، وعلى مختلف القطاعات لتطوير البيئة الاستثمارية، وتسهيل سبل الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وزيادة تنافسيتها إقليمياً ودولياً، وهو توجه يتماشى مع حجم الاقتصاد الوطني، مؤكدةً أن هذه الجهود تترجم العمل الذي يتم حالياً في مختلف القطاعات لتحقيق برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، التي اهتمت بتطوير القطاع المالي، حيث خصصت له برنامجاً مستقلاً يستهدف رفع حجم وعمق أسواق رأس المال، وتحسين مكانتها على الصعيد الإقليمي بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسة في الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي بأن تصبح السوق السعودية من أهم عشر أسواق عالمية، وأن تكون سوقًا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكِّنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله.وخلصت إلى القول: السوق المالية ستكون أمام متغيرات مهمة، فالفوتسي يدير عدة مؤشرات عالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة، التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق، ولذلك ستكون السوق السعودية أحد أهداف المستثمرين العالميين، وهذا سيفرض على السوق السعودية أن تواصل التطوير والتحديث ونيل ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، من حيث الشفافية والحوكمة.// يتبع //06:03 ت م 03:03جمت