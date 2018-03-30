وفي شأن آخر، قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (إدانة أممية للإرهاب الحوثي): إدانة مجلس الأمن للهجمات الحوثية بالصواريخ البالستية الإيرانية الصنع، تمثل إدانة صارخة في الوقت ذاته لحكام طهران، الذين استمرأوا تزويد زبانيتهم في اليمن بتلك الصواريخ، التي تستهدف مقدسات المسلمين والمدن السعودية الآمنة المطمئنة، حيث تهدد بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المناطق المدنية بالمملكة، وهو تهديد يمثل خرقًا واضحًا للأعراف والقوانين الدولية.ورأت أن إطلاق تلك الصواريخ لا يهدد أمن المملكة واستقرارها وسيادتها فحسب، ولكنه يهدد أمن المنطقة برمتها، فالقلق الذي أبداه مجلس الأمن يؤكد أن تلك الهجمات تعد تهديدًا للأمن الوطني السعودي من جانب، وتعد تهديدًا لأمن المنطقة من جانب آخر، ويظن أولئك الأشرار أن تلك الهجمات سوف تمر بسلام، وهم واهمون في ظنهم، فالعالم كله يقف مع المملكة وهي تدافع عن أراضيها وعن الحقوق الشرعية في اليمن.وأضافت أن المجتمع الدولي مسؤول اليوم قبل أي يوم مضى تحقيقًا لأمن وسلامة المنطقة والعالم، وحفظًا على الأمن والسلم الدوليين، أن يمارس الضغوط المناسبة على إيران؛ لوقف اعتداءاتها على كثير من دول المنطقة ووقف تدخلاتها السافرة في شؤونها، ووقف سباقها المحموم لامتلاك أسلحة الدمار الشامل ووقف مساعداتها اللا محدودة لسائر التنظيمات الإرهابية في العالم وعلى رأسها التنظيم الحوثي الإرهابي في اليمن.وخلصت إلى القول: إنها إدانات تثبت من جديد سلامة توجهات المملكة وصحتها للوصول إلى تحقيق ما فيه نصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، ومن ضمنها الانتصار للشرعية اليمنية المنتخبة بمحض إرادة وحرية اليمنيين، ولن يتمكن الحوثيون وأذنابهم في طهران من تحقيق أهدافهم الشريرة من خلال اعتداءاتهم الصاروخية المتلاحقة على المملكة، فالشرعية قادمة إلى اليمن رغم أنوف تلك الطغمة الحاقدة ورغم أنوف من يساندها في طهران.// انتهى //06:03 ت م 03:03جمت