إسلام آباد 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء التجربة الناجحة التي أجرتها القوات البحرية الباكستانية على صاروخ بحري مجنح قادر على استهداف الغواصات والسفن والأهداف على الأرض.واهتمت بلقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال زبير محمود حيات الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى مصر، مشيرة إلى اتفاق باكستان ومصر على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية.وتناولت قلق فرنسا إزاء تزويد إيران المليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ لتهديد أمن الدول المجاورة.وأشارت إلى تسليم باكستان جارتها أفغانستان ملفاً يتضمن الأدلة التي تؤكد بأن الهجوم الذي تعرض له الجيش الباكستاني في وادي سوات قد تم التخطيط له من داخل أفغانستان.وتناقلت أنباء اعتقال قوة السلامة البحرية الباكستانية 24 بحاراً هندياً من صيادي الأسماك إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية.أفغانياً أخبرت الصحف عن مقتل تسعة مسلحين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بغارات جوية تم تنفيذها في مناطق مختلفة من أفغانستان.وعرجت في الشأن الإقليمي إلى المظاهرات التي تشهدها مناطق الأحواز في جنوب غرب إيران احتجاجًا على تهميش ومحو الهوية العربية في البلاد.// انتهى //07:55ت م