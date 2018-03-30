طرابلس 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتصاعد عمليات الخطف في مدن ليبية عدة وسط قلق عام، داعية رئاسة حكومة الوفاق وداخليتها ضرورة التحرك لبسط الأمن والاستقرار.وأخبرت عن التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة إجدابيا الشرقية وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات.وأشارت الصحف إلى تصريحات رئيس تحقيقات مكتب النائب العام أن رئيس بلدية العاصمة طرابلس معتقل حاليا وتستجوبه الشرطة بعد ساعات على إعلان المجلس البلدي أنه مخطوف.وتطرقت إلى الاشتباكات العسكرية في منطقة عين زارة جنوب شرق العاصمة طرابلس التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة إلى جانب إغلاق الطرق الرئيسية في المنطقة، داعية إلى ضرورة إنهاء التحشيدات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وممتلكاتهم.وعرجت الصحف على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة حول حل الصراع الذي يبدأ بالقضاء على الاقتصاد الأسود ونهب المال العام.وواصلت صحف ليبيا اهتمامها بالأوضاع في سوريا، مبرزةً استمرار النزوح الجماعي للمدنيين السوريين من الغوطة الشرقية وسط أجواء إنسانية صعبة.// انتهى //09:16ت م