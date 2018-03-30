صبيا 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا غداً، درسين علميين في مسجد الفاروق بقرية المحلة الجديدة, حيث يلقي مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بجازان الشيخ محمد بن شامي شيبه الدرس الأول في "فقه القرآن والسنة", بعد صلاة المغرب، فيما يلقي محمد بن إسماعيل الحازمي الدرس الثاني في "تفسير القرآن العظيم لابن كثير"، بعد صلاة العشاء.ويأتي الدرسان, ضمن البرامج العلمية التي ينفذها المكتب خلال هذا العام, لتبصير الناس بأمور دينهم.// انتهى //09:40ت م