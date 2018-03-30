الباحة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسبدأت اللجنة المنظمة لفعالية التجمع التطوعي الأول لفرق الدفع الرباعي بمحافظة الحجرة اليوم استقبال جميع الفرق المشاركة في الفعالية التي سبق وأن تم تدشينها برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.واستقبلت اللجنة أكثر من 18 فريقا و181 سيارة وأكثر من 250 مشارك ومهتم بهذه الرياضة من أنحاء المملكة والخليج العربي, ويتخلل الفعالية التي تستمر يومين العديد من البرامج المتنوعة.//انتهى//09:49ت م