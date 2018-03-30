بيروت 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإقرار مجلس النواب موازنة العام 2018م في الجلسة التي عقدها أمس في ظل التحضيرات الجارية لمشاركة لبنان في مؤتمر "سيدر" الذي سينعقد في باريس الأسبوع المقبل لدعم الإقتصاد اللبناني.وأشارت إلى إصابة فلسطيني أمس في منطقة متاخمة لحدود مع إسرائيل قبل يوم من تنظيم احتجاجات يتوقع لها أن تكون حاشدة هناك تحت إسم "مسيرة العودة" مع حلول الذكرى السنوية لـ"يوم الأرض" في ذكرى مقتل 6 من عرب إسرائيل على يد القوات الإسرائيلية في مظاهرات عام 1976م.ونقلت صحف الصباح التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في مصر والتي أشارت إلى اكتساح الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي وفوزه بولاية ثانية بنسبة وصلت إلى 92 % من جملة الأصوات.ولفتت إلى إعلان السلطات المغربية أنها أجهضت مخططًا إرهابيا خطيراً كان يهدف لزعزعة أمن المملكة واستقرارها وانها فككت خلية متطرفة مكونة من ثمانية أشخاص في مدينتي طنجة وواد زم.وتحدثت عن إصدار السلطات الروسية أمرا بطرد 150 ديبلوماسيا بينهم 60 أمريكيا رداً على موجة طرد 150 ديبلوماسيًا روسيًا من 24 دولة غربية بعد اتهام لندن لموسكو بتسميم الجاسوس الروسي المزدوج سكريبال وابنته يوليا في مدينة سولزبيري البريطانية في 4 مارس الجاري.وأوردت صحف لبنان اتفاق الكوريتان الجنوبية والشمالية على عقد قمة في 27 أبريل المقبل إثر لقاء رفيع المستوى بين الجانبين في المنطقة المنزوعة السلاح بعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون المفاجئة إلى بكين.// انتهى //09:58ت م