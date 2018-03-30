سياسي / الجيش اليمني يدمر مخزن أسلحة وتعزيزات للميليشيات الحوثية في محافظة صعده شمالي اليمن
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
عدن 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
شن الجيش اليمني، سلسة هجمات مدفعية طالت مواقع للميليشيا الحوثية الإيرانية في محافظة صعده شمالي اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني ، في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع اليمنية على الإنترنت / 26 سبتمبر/ ، إن القصف استهدف مواقع الميليشيا الحوثية في منطقة الفرع بمديرية كتاف وأسفر عن تدمير مخزنا للأسلحة هناك.
وأضاف المصدر أن :" هجمات الجيش اليمني، تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على أهداف عسكرية وتجمعات للميليشيات في مناطق مختلفة من صعده.
وذكر المصدر أن الغارات طالت مواقع الميليشيا وتجمعاتها في منطقة مذاب بمديرية الصفراء ، إضافة إلى نحو عشر غارات أخرى استهدفت المتمردين في مديرية منبه.
وقصفت طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي تعزيزات للميليشيا الحوثية الانقلابية خلف منطقة العطف كانت في طريقها إلى محافظة الجوف أسفرت عن تدمير عربتين منها.
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