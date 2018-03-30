عدن 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسشن الجيش اليمني، سلسة هجمات مدفعية طالت مواقع للميليشيا الحوثية الإيرانية في محافظة ‏صعده شمالي اليمن.‏‏ وقال مصدر عسكري يمني ، في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع اليمنية على الإنترنت / 26 سبتمبر/ ، إن القصف استهدف مواقع الميليشيا الحوثية في منطقة الفرع ‏بمديرية ‏كتاف وأسفر عن تدمير مخزنا للأسلحة هناك.‏وأضاف المصدر أن :" ‏هجمات الجيش اليمني، تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على أهداف ‏عسكرية وتجمعات للميليشيات في مناطق مختلفة من صعده.‏وذكر المصدر أن الغارات طالت مواقع الميليشيا ‏وتجمعاتها في منطقة مذاب بمديرية ‏الصفراء ، إضافة إلى نحو عشر غارات أخرى استهدفت المتمردين في مديرية منبه.‏وقصفت طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي تعزيزات للميليشيا الحوثية الانقلابية ‏خلف منطقة العطف‎ ‎‎‎كانت في طريقها إلى محافظة ‏الجوف ‎‏ أسفرت عن تدمير عربتين منها.‏// انتهى //10:37ت م