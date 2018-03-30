سياسي / الجيش اليمني يدمر مخزن أسلحة وتعزيزات للميليشيات الحوثية في محافظة صعده شمالي اليمن

الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
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عدن 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
شن الجيش اليمني، سلسة هجمات مدفعية طالت مواقع للميليشيا الحوثية الإيرانية في محافظة ‏صعده شمالي اليمن.‏
‏ وقال مصدر عسكري يمني ، في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع اليمنية على الإنترنت / 26 سبتمبر/ ، إن القصف استهدف مواقع الميليشيا الحوثية في منطقة الفرع ‏بمديرية ‏كتاف وأسفر عن تدمير مخزنا للأسلحة هناك.‏
وأضاف المصدر أن :" ‏هجمات الجيش اليمني، تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على أهداف ‏عسكرية وتجمعات للميليشيات في مناطق مختلفة من صعده.‏
وذكر المصدر أن الغارات طالت مواقع الميليشيا ‏وتجمعاتها في منطقة مذاب بمديرية ‏الصفراء ، إضافة إلى نحو عشر غارات أخرى استهدفت المتمردين في مديرية منبه.‏
وقصفت طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي تعزيزات للميليشيا الحوثية الانقلابية ‏خلف منطقة العطف‎ ‎‎‎كانت في طريقها إلى محافظة ‏الجوف ‎‏ أسفرت عن تدمير عربتين منها.‏
// انتهى //
10:37ت م