نجران 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمشعلية في منطقة نجران غداً، درساً علمياً بعنوان "تعليق على كتاب رياض الصالحين"، وذلك بجامع العزام، ومسجد زيد بن الخطاب، ومسجد عبدالعزيز الفالح بالمشعلية.ويأتي الدرس الذي يُقام يومي السبت والأحد من كل أسبوع، بعد صلاة العصر، ضمن نشاطات وبرامج المكتب الدعوية خلال العام الحالي.//انتهى//10:37ت م