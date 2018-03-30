خان يونس 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساستشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطرة اليوم ، بقصف مدفعي إسرائيلي شرق منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبيه وشهود عيان، أن الشاب عمر وحيد سمور استشهد جراء إصابته بشظايا قذيفة مدفعية اطلقتها دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق منطقة القرارة شمال شرق خان يونس ، على مجموعة من الشبان ، وأصيب شاب آخر بجروح خطرة ، ونقلا إلى مستشفى الأوروبي في المدينة.// انتهى //10:50ت م