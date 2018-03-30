صامطة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسنفذ مكتب التعليم بمحافظة صامطة أمس , برنامجاً تدريبياً بعنوان " اكتشف موهبتك " ضمن برامج أسبوع الموهبة , وذلك في مقر نادي الموهبة بمدرسة ديحمة المتوسطة والثانوية .وأوضح مشرف نادي الموهوبين محمد حناني , أن البرنامج الذي استهدف الطلاب الموهوبين , تناول التعريف بكيفية اكتشاف المتدرب موهبته وأين يجد نفسه , ومعوقات ممارسة هذه المواهب, إلى جانب الاسترشاد بنماذج من الموهوبين عالمياً .وأكد أهمية الاهتمام بالموهبة وضرورة تطويرها , ومساعدة المتدربين على اكتشاف مواهبهم ليكونوا منتجين في المجتمع ، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعد إحدى أهم البرامج التي تسهم في تعزيز الخبرات وتطويرها بما يضمن تأثيرها الايجابي فيالمجتمع .// انتهى //10:51ت م