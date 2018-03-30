نجران 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساختتمت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة، الأسبوع الثاني من البرنامج التثقيفي "آلية القبول والتسجيل بالجامعة"، مستهدفاً طلاب المرحلة الثانوية بمدارس المنطقة.ويتضمن البرنامج الذي يستمر 5 أسابيع اطلاع الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة على تخصصات الجامعة، وشرح طريقة التقديم على القبول الإلكتروني، إضافة إلى تعريف الطلاب بالأنظمة واللوائح الجامعية.//انتهى//10:51ت م