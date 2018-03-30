القاهرة 13 رجب 1439هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية المصرية والتي تشير إلى فوز المرشح عبد الفتاح السيسي وحصوله على 23 مليون صوت بنسبة تصل إلى 9ر96 %، مقابل حصول منافسه موسى مصطفى موسى على 750 ألف صوت بنسبة 1ر3 %.ونوهت في الإطار ذاته، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية واسم المرشح الفائز يوم 2 من الشهر المقبل.وأبرزت المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الأركان الباكستاني زبير محمود حياة، وتناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.وواكبت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى الحراك الجماهيري والشعبي الذي تشهده البلاد اليوم بمناسبة الذكرى الـ 42 ليوم الأرض.ونشرت في الإطار ذاته، مطالبة جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ورؤية تطبيق حل الدولتين.ولفتت الانتباه إلى اختطاف مجهولون رئيس بلدية العاصمة الليبية طرابلس من منزله، مبرزة دعوة المجلس البلدي حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والفورية للإفراج عنه.// انتهى //11:02ت م