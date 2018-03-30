أنقرة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسلقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم وجرح 36 آخرون إثر حادث حافلة صغيرة الليلة الماضية في شرق تركيا .وأوضحت وكالة أنباء الأناضول اليوم أن الحافلة اصطدمت بعمود الإنارة واندلعت النار فيها مما أدى إلى مصرع 17 شخصًا وإصابة 36 آخرون تم نقلهم إلى المستشفى.ولم يتم تحديد هوية سائق الحافلة، بحسب وكالة أنباء الاناضول، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.// انتهى //11:02ت م