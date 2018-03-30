بيروت 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن جهودها الحثيثة والمكثفة مع عدد كبير من الجهات المانحة لم تثمر لإيجاد التمويل الكافي لإستمرار خدماتها الصحية والطبية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين من سوريا.وأكدت الأونروا في بيان لها اليوم أنها ستضطر مرغمة اعتباراً من نهاية شهر مارس عن تقليصات في خدماتها الطبية والصحية تشمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين من سوريا.وأضافت أنها ستوقف خدمة برنامج صندوق حالات العسر الشديد، الذي كان يقضي بتأمين الدعم للاجئي فلسطين المسجلين في برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ولاجئي فلسطين المهجرين من سوريا المسجلين في لبنان ، مشيرة إلى أنها رغم جهودها المكثفة والحثيثة التي بذلتها مع عدد كبير من الجهات المانحة لإيجاد التمويل الكافي لضمان استمرارية هذه الخدمات بعد مارس 2018م إلا أنها لم تثمر على حث الدول بالتبرع وتغطية هذه الخدمات من أجل استمرار بها.وأكدت الأونروا في ختام بيانها على أنها ملتزمة بدعم لاجئي فلسطين وستواصل جهودها لجمع التمويل وحث كل الجهات المانحة على زيادة تبرعاتها لما فيه مصلحتهم.// انتهى //11:02ت م