الخرطوم 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بمجريات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية مبرزة في الشأن المحلي تأكيد الرئيس السوداني، عمر البشير، أن الحوار من الآليات التي تعمل بها الدولة وصولاً للحل الشامل والعادل، مبيناً أن وقف إطلاق النار جاء لتهيئة المناخ وأن الأيادي ممدودة للجميع لتحقيق استقرار البلاد المنشود.وتطرقت إلى تعليق مطار الخرطوم أمس الرحلات الجوية بسبب عاصفة ترابية تشهدها أغلب مناطق السودان.وأشارت إلى بحث اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وهولندا أمس فى الخرطوم العلاقات البرلمانية والتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.وأخبرت عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم مدنيون، وجرح ثمانية آخرون امس، إثر هجوم انتحاري استهدف بوابة أمنية في مدينة أجدابيا شرق طرابلس.ونشرت إعلان السلطات المغربية أمس تفكيك خلية إرهابية مكونة من ثمانية عناصر في مدينتي طنجة.وعرجت على اتفاق الكوريتان الجنوبية والشمالية أمس على عقد قمة في 27 أبريل إثر لقاء رفيع المستوى بين الجانبين في المنطقة المنزوعة السلاح.// انتهى //11:25ت م