الخليل 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأوضحت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت منطقة جبل جوهر بمدينة الخليل، واعتقلت محمد عبد الحميد الرجبي ، ونجله أسامه ، واقتادتهما الى جهة مجهولة.وفي ذات السياق داهمت ، قوات الاحتلال ، بلدات اذنا، وسعير، ودير سامت، ولم يبلغ عن اعتقالات في تلك المناطق.// انتهى //11:26ت م