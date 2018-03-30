عام / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة الخليل
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
الخليل 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأوضحت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت منطقة جبل جوهر بمدينة الخليل، واعتقلت محمد عبد الحميد الرجبي ، ونجله أسامه ، واقتادتهما الى جهة مجهولة.
وفي ذات السياق داهمت ، قوات الاحتلال ، بلدات اذنا، وسعير، ودير سامت، ولم يبلغ عن اعتقالات في تلك المناطق.
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11:26ت م