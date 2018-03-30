طوكيو 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساختتمت الأسهم اليابانية الربع الأول من العام الذي اتسم بضعف الأداء على ارتفاع اليوم، مع صعود الأسهم ذات الثقل وشركات التكنولوجيا مثل طوكيو إلكترون تفاعلا مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية.وأغلق المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعا 1.4 % إلى 21454.30 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من أسبوع.وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 % إلى 1716.30 نقطة.// انتهى //11:26ت م