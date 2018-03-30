رام الله 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، خبر إحياء الشعب الفلسطيني الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد في الوطن والشتات ، ومسيرة العودة التي تنطلق اليوم وإسرائيل تواصل التهديدات بالقمع للمسيرة.وأشارت الصحف إلى تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية التواصل بين أبناء الشعب الواحد للتنسيق في مواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية.وسلطت الضوء على أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، أن القيادة وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة، متمسكة بالثوابت الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية القدس الشريف.وأوردت صحف فلسطين تحميل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، عشية "مسيرات العودة"، المقررة اليوم.ونشرت تأكيدات الفصائل والقوى الفلسطينية تمكسها بالثوابت وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.ورصدت، اقتحام عشرات المستوطنين اليهود ،المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:26ت م