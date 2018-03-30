تونس 13 رجب 1439هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالحراك السياسي الذي تشهده تونس في ظل اقتراب موعد الانتخابات البلدية حيث تدرك الأحزاب التونسية أن هذه الانتخابات ستُشكّل معياراً واقعيًا لقياس شعبيتها بِما يسمح ببناء تحالفات جديدة وفتح باب الاستعداد لمعركة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام المقبل.وتوقفت صحف تونس عند النتائج الأولية لانتخابات الرئاسية المصرية ، مشيرة إلى أن الرئيس المصري المنتهية صلاحيته عبد الفتاح السيسي حصد 92 بالمائة من الأصوات.وتطرقت إلى إعلان السلطات المغربية أنها أحبطت مخططًا إرهابيا خطيراً كان يهدف إلى زعزعة أمن المملكة واستقرارها ، مشيرة إلى أنها فككت خلية إرهابية تتبع فكر تنظيم "داعش " الإرهابي مكونة من ثمانية أشخاص في مدينتي طنجة وواد زم.واحتوت صحف تونس إلى جانب ذلك على عدد من التقارير المتفرقة من بينها إعلان المجلس البلدي في العاصمة الليبية طرابلس اختطاف رئيس بلدية المدينة على يد مسلحين ، و مصرع 68 شخصاً في حريق داخل المقر الرئيسي للشرطة في فالنسيا شمال فنزويلا ، واجتياح عاصفة رملية العاصمة السودانية الخرطوم ما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وتعطيل المدارس.// انتهى //11:53ت م