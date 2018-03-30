بيروت 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسوزعت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة الإسلامية عبر العالم سلات غذائية على العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا في منطقة وادي الزينة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن 250 عائلة فلسطينية استفادت من التوزيع الذي استهدف الأسر المهجرة من سوريا في لبنان و بعض الأسر من المجتمع المحلي.يُشار أن عدد العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا في وادي الزينة يبلغ حوالي 400 عائلة من أصل 31 ألف لاجئ فلسطيني لجؤوا إلى لبنان هرباً من الحرب في سوريا.// انتهى //11:54ت م