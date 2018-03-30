أحد المسارحة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساجتمع محافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي أمس , مع رئيس بلدية المحافظة سلمان بن حسين الفيفي و مقاولي مشروع السفلتة بالمحافظة والقرى التابعة لها , من اجل عمل الرفوعات المساحية للأحياء والقرى المراد سفلتتها , استعداداً لبدء أعمال السفلتة فيها.وأكد رئيس البلدية المهندس الفيفي , أن أعمال السفلتة ستشمل أحياء المحافظة وقراها , إضافة إلى الطرق الربطة بينها , مشدداً على أهمية التقيد والالتزام من قبل المقاولين بالمواصفات التي تضمنتها وثائق المناقصات والإسراع في عملية التسليم والتنفيذ لجملة هذه المشاريع والتقيد بالمدة الزمنية لانتهائها .// انتهى //12:51ت م