نجران 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واستنظم جمعية الثقافة الفنون بمنطقة نجران ممثلة بلجنة المسرح والدراما، غداً، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، وذلك بمقر الجمعية بحي العريسة بمدينة نجران.وأوضح مدير الجمعية علي ناشر كزمان، أن الجمعية دأبت على الاحتفال باليوم العالمي للمسرح لما له من أهمية بالغة، منوهاً بالدور الكبير لرسالة المسرح الثقافية والتعليمية، وكيف استطاع منذ تأسيسه على أيدي رواد المسرح السعودي في اكتشاف وصقل المواهب بالمملكة، مؤكداً استمرار الدعم لهذا النشاط من الجمعية ليواصل المسرح مسيرته وحضوره بكل المناسبات والمحافل داخل الوطن وخارجه.// انتهى //12:52ت م