الرباط 13 رجب 1439 ه موافق 30 مارس 2018 واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بموضوع العلاقات المغربية الأردنية في ضوء المباحثات التي جرت بين وزيري خارجية البلدين في عمان.وأشارت الصحف إلى تمكن قوات الأمن المغربية من إحباط مخطط خطير لزعزة أمن و استقرار المغرب عبر تفكيك خلية إرهابية متطرفة جديدة موالية لتنظيم داعش تتكون من ثمانية أفراد .وتناولت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت بمصر قبل ثلاثة أيام و التي أشارت إلى تحقيق الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي فوزاً كبيراً ليحصل على ولاية رئاسية جديدة.وتوقفت الصحف عند التوتر المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة بالقدس حيث يستمر المستوطنون اليهود في اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، فيما يستعد الفلسطينيون لإحياء يوم الأرض.وواصلت متابعتها لفصول أكبر أزمة دبلوماسية بين روسيا والغرب، وذلك بعد قرارات نحو 24 دولة طرد دبلوماسيين روس لديها على خلفية الاتهامات الموجهة لموسكو بتسميم العميل الروسي سكريبال .// انتهى //12:52ت م