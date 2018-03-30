طرابلس 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأعرب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن استنكاره وإدانته الشديدة للتفجير الإرهابي الذي شهدته بوابة إجدابيا الشرقية، أمس الخميس، واصفاً إياه بالعمل الإرهابي الجبان.وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح صحفي اليوم ، إن عقيلة صالح طالب من رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة، وكل الجهات ذات العلاقة، بتقديم العلاج للجرحى بالداخل وبالخارج لمن تلزم حالتهم ذلك والاعتناء بهم، مشدداً على ضرورة أن تعمل وزارة الداخلية والجهات المختصة على تتبع من قام بهذا العمل الإرهابي الإجرامي الجبان ومن وراء ذلك، والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم وفقا للقوانين الصادرة بالخصوص .ودعا عقيلة صالح الشعب الليبي إلى التضامن والوقوف صفًا واحداً لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه لتنعم ليبيا بالأمن والأمان.// انتهى //12:56ت م