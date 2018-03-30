نجران 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسنفّذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران ممثلاً بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية " تكامل " أمس، ورشة تدريبية بعنوان "ابتكار المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها"، وذلك بفندق أوسيس بمدينة نجران.وتناولت الورشة التدريبية التي قدّمها المدرّب إبراهيم اليامي، واستهدفت الراغبين بالعمل في القطاعات السياحية، التعريف بأنماط السياحة وطرق الاستثمار فيها، ودور المملكة في دعم الاستثمارات والمشاريع السياحية، إضافة إلى استعراض نماذج لمشاريع سياحية صغيرة، والطرق التي تساهم في دعمها ونموها وتطويرها.//انتهى//12:57ت م