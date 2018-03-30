اجتماعي/ بر أبوعريش توزع سلالاً غذائية على المستفيدين من خدماتها
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
أبوعريش 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
بدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش ، أمس ، توزيع سلال غذائية على الأسر المستفيدة المشمولة ببرامج ومشروعات الجمعية الاجتماعية.
وأبان رئيس مجلس الإدارة محمود الأقصم ، أن الجمعية تسعى لتوفير احتياجات الاسر المستفيدة من خدماتها لزيادة روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من المواد الغذائية وسد حاجتهم ، معبراً عن شكره للجهات والمؤسسات الداعمة للجمعية.
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13:41ت م