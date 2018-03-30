أبوعريش 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش ، أمس ، توزيع سلال غذائية على الأسر المستفيدة المشمولة ببرامج ومشروعات الجمعية الاجتماعية.وأبان رئيس مجلس الإدارة محمود الأقصم ، أن الجمعية تسعى لتوفير احتياجات الاسر المستفيدة من خدماتها لزيادة روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من المواد الغذائية وسد حاجتهم ، معبراً عن شكره للجهات والمؤسسات الداعمة للجمعية.// انتهى //13:41ت م