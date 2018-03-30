الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساختتم بغرفة الرياض يوم أمس ،البرنامج الأساسي لتطوير المصدرين الذي نظمته هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع مجلس تحفيز بالغرفة، بمشاركة (25) متدرباً ومتدربة .واستهدف البرنامج تنمية المعرفة ورفع مهارات المشاركين فيه في مجال أساسيات التصدير وتهيئة المنشأة للتصدير والمعاملات مع الجهات ذات العلاقة ببيئة التصدير، اضافة رفع قدراتهم في مجال إجراء البحوث التسويقية والمساعدة في إعداد استراتيجيات وخطط التصدير إلى الأسواق الخارجية.واشتمل البرنامج على دورات تدريبية في أساسيات التسويق الدولي ومصادر المعلومات، وتعريف المشاركين بطرق استخراج شهادات التصدير ومتطلبات الجمارك، إضافة إلى خدمات التمويل والضمان والحلول التأمينية، وتعريف المشاركين بخطوات وإجراءات التصدير، وطرق إدارة سلسلة الإمداد، ومتطلبات ضبط الجودة، وعقود البيع في التجارة الدولية، ووسائل الدفع والاعتمادات المستندية.يشار الى أن فعاليات البرنامج اشتملت على (14) محوراً غطت عدد من المجالات شملت التعريف بأهمية التصدير، واستراتيجيات وأدوات النفاذ إلى الأسواق الدولية، وحالات دراسية في التسويق الدولي، وأبحاث الأسواق الدولية، ومتطلبات تصدير الأغذية والمنتجات الصحية، وتمويل وضمان الصادرات، متطلبات وشروط التأمين التجاري، التخليص الجمركي، وأساسيات في سلسلة الإمداد، وإدارة الجودة، وخطوات التصدير، مصطلحات التجارة الدولية، والمبادئ الأساسية للاعتماداتالمستندية .// انتهى //13:57ت م