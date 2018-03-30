الحديدة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، سلالاً غذائية، بحي العبيد في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 1776 فردا، من إجمالي السلال المخصصة للمحافظة البالغة 22273 سلة غذائية، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وتعد هذه المساعدات امتدادًا لأكثر من 217 مشروعًا نفذها المركز بمختلف محافظات اليمن دون استثناء.// انتهى //14:08ت م