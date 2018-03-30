الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساختتمت شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة، أمس ورشة عمل عن مبادرة مركز الأعمال التطوعية الطلابية "إيثار" لإدارة العمل التطوعي بما يخدم سكان المدينة وزوارها، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي، ومدير عام إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، وعدد من القيادات من الجانبين.وعقد خبراء شركة تطوير ورشة العمل التي استمرت ليومين بحضور القيادات التعليمية وملاك مدارس القطاع الأهلي، للخروج بالتصور الفني والعملي لآلية تفعيل مبادرة "إيثار" وتنفيذ متطلباتها، والهادفة إلى إبراز الدور التربوي لتعليم المدينة المنورة بإيجاد ممارسات عملية لخدمة المجتمع، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع، من خلال تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن باستثمار مهارات الشباب وقدراتهم، وتأهيل القوى البشرية العاملة في مجال التطوع، والعمل الكشفي بالمهارات والمعارف اللازمة لأداء التطوع وفق أسس علمية، والتكامل مع الجهات المختصة وذات العلاقة لتحسين الخدمات التطوعية بما يليق بضيوف الحرمين، وذلك ضمن جهود الشركة لتكامل الجهود وتسخير القدرات بين الطرفين، لتنفيذ المبادرات النوعية بما يثري العملية التعليمية، وتحقيق جزء من الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم في رؤية المملكة 2030م.كما قدمت أمس ورشة لملاك مدارس القطاع الأهلي في المدينة، لعرض حلول تعليمية مبتكرة تقدمها الشركة في مجالات: تطوير الطفولة المبكرة، وتطوير العلوم والرياضيات، وتطوير التربية الخاصة، واستحداث مراكز ستيم المدرسية، وبوابة إدارة التعلم والحلول الإلكترونية التعليمية، وقد صاحبها معرض مصغر للاطلاع على منتجات وأدوات الحلول التعليمية.// انتهى //14:10ت م