باريس 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأكدت الرئاسة الفرنسية اليوم أن فرنسا لا تنوي القيام بأي عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا خارج إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي .وأفادت الرئاسة في بيان لها اليوم أن "فرنسا لا تنوي القيام بعملية عسكرية جديدة على الأرض في شمال سوريا خارج إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ، مشيرة إلى أنه يجب مواصلة هذه المعركة ضد التنظيم الإرهابي .وتشارك فرنسا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لشن ضربات جوية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.// انتهى //14:11ت م