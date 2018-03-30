سياسي / الرئاسة الفرنسية : فرنسا لا تنوي شن عملية في شمال سوريا خارج إطار التحالف الدولي
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
باريس 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
أكدت الرئاسة الفرنسية اليوم أن فرنسا لا تنوي القيام بأي عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا خارج إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي .
وأفادت الرئاسة في بيان لها اليوم أن "فرنسا لا تنوي القيام بعملية عسكرية جديدة على الأرض في شمال سوريا خارج إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ، مشيرة إلى أنه يجب مواصلة هذه المعركة ضد التنظيم الإرهابي .
وتشارك فرنسا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لشن ضربات جوية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.
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14:11ت م