مسقط 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسبدأت اليوم في العاصمة العمانية مسقط فعاليات مؤتمر مسقط الدولي لطب العيون الذي ينظمه مستشفى القوات المسلحة بالتعاون مع الرابطة العمانية لطب العيون ووزارة الصحة ويستمر يومين.ويشهد المؤتمر مشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة تزيد على (250) مشاركًا من العاملين في تخصصات العيون المختلفة من سلطنة عمان وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ومختلف دول العالم من الأطباء والممرضين، وفنيي البصريات، والباحثين في مجال طب العيون، وغيرهم من المشتغلين بهذا المجال.ويهدف المؤتمر إلى اطلاع المشاركين على جديد طب العيون ، وتبادل الخبرات والتجارب مع المشاركين الإقليميين والدوليين والتعرف على التقنيات الجراحية الجديدة المستخدمة في تشخيص وعلاج أمراض العيون ، كما يشتمل على دورات وحلقات عمل وجلسات عمل عديدة تحفل بالكثير من أوراق العمل والمحاضرات العلمية تناقش في مجملها طب العيون كأمراض الشبكية والقرنية ورأب العين.// انتهى //14:11ت م