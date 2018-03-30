سياسي / قبرص تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية المملكة بصواريخ باليستية
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
نيقوسيا 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
أدانت قبرص، اليوم ، بشدة الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاقها الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية .
وأعربت الحكومة القبرصية في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القبرصية، عن قلقها الشديد إزاء المخاطر التي تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة .
وجددت قبرص دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية ضد جميع التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامتها الإقليمية.
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14:12ت م