نيقوسيا 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأدانت قبرص، اليوم ، بشدة الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاقها الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية .وأعربت الحكومة القبرصية في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القبرصية، عن قلقها الشديد إزاء المخاطر التي تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة .وجددت قبرص دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية ضد جميع التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامتها الإقليمية.// انتهى //14:12ت م