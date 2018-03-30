القاهرة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسبلغت مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 10 مليارات جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 974 مليار جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فقفز مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 26ر2 % ليبلغ مستوى 17450 نقطة، وانخفض مؤشر /إيجي اكس 70/ بنسبة 83ر0 % ليبلغ مستوى 871 نقطة، وسـجـل مـؤشـر /إيجي اكس 100/ تراجعاً بنحو 95ر0 % ليبلغ مستوى 238ر2 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات ارتفعت لتبلغ نحو 4ر12 مليار جنيه نفذت من خلال 190 ألف عملية.ونوه بأن تعاملات المصريين استحوذت على 35ر67 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 14ر20 %، والعرب على 50ر12 %، بعد استبعاد الصفقات.وأفاد أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 44ر138ر1 مليون جنيه، لافتاً إلى أن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 93ر468 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 09ر47 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الافراد بنسبة بلغت 91ر52 %، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 34ر21 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.// انتهى //14:12ت م