لندن 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسواصلت الصحف البريطانية متابعتها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأهم الاتفاقيات والصفقات التي يتم التوقيع عليها.وأشارت الصحف إلى تعهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بآفاق أكثر إشراقاً لبلادها بعد انسحابها المزمع من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال جولة لها بأنحاء بريطانيا.وتطرقت إلى قيام روسيا بطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وإغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرغ.وأفادت إلى ترجيح الشرطة البريطانية أن يكون العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته، قد تعرضا لتسميم بغاز الأعصاب للمرة الأولى في منزلهما.وتناولت الانتخابات الرئاسية المصرية ونتائجها ونسب مشاركة الناخبين في عملية التصويت.// انتهى //14:12ت م