الدمام 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساختتم مكتب إدارة التعليم بمحافظة الخبر أمس ، البرنامج التدريبي لمؤشرات أداء المرشد الطلابي ، بحضور ٦٠ مرشداً طلابياً من جميع المراحل .وبين رئيس شعبة التوجيه والإرشاد بتعليم الخبر الدكتور ياسر العضل، أن اللقاء بدأ باستعراض الجهود المبذولة من قبل مرشدي التوجيه واللإرشاد في الميدان والأعمال الميدانية المميزة، مؤكداً أهمية مؤشرات المرشد الطلابي الجديدة ودورها في تطوير عمل المرشد.وأشار إلى أن اللقاء ركز على عدد من المحاور وعلى آليه تفعيل المؤشرات وطرق تنفيذها وكيفية وضعها في ملف متكامل ومميز.// انتهى //14:16ت م