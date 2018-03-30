حضرموت 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1000 صندوق من التمور لـ 6000 مستفيد في أرياف الشحر بمحافظة حضرموت، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 1000 طن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مختلف مناطقه دون تمييز.// انتهى //14:19ت م