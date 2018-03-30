حائل 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسبدأت أمانة منطقة حائل أمس التشغيل الفعلي لتوحيد مسارات طريق الملك خالد بطول 4 كيلو مترات ً وذلك بإزالة الحواجز لتوحيد اتجاه الطريق ليكون الدخول من الطريق الدائري الغربي باتجاه الشرق حتى الالتقاء مع طريق الملك عبد العزيز, كما سيتم التشغيل الفعلي لطريق الملك فيصل مساء اليوم لتوحيد مساره من الشرق للغرب ابتداءً من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز وانتهاء بالطريق الدائري الغربي.وبين أمين المنطقة المهندس إبراهيم أبو رأس أن التشغيل الفعلي لتوحيد مسارات طريقي الملك خالد والملك فيصل ضمن الخطط التطويرية التي تعمل بها الأمانة للإسهام في إنجاح مشاريعها الخاصّة بتحسين التقاطعات وفك الاختناقات المرورية داخل مدينة حائل والتصدّي لمشكلات الزحام ورفع مستوى الخدمات وتحقيق الأهداف التنموية معرباً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز على متابعته وتوجيهاته لدعم مشاريع المنطقة .وثمن المهندس أبو رأس جهود وتعاون مختلف الجهات الحكومية والمجلس البلدي بحائل والمواطنين في تنفيذ خطط الأمانة ودراساتها التطويرية لطرق وشوارع حائل بما يخدم المواطنين والمقيمين والزائرين .// انتهى //14:25ت م