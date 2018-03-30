الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واستناقش مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الاثنين القادم كتاب "داخل المكتبة خارج العالم" حيث يتولى عرض الكتاب المترجم راضي النماصي ومناقشته مع الحضور.0ويأتي اللقاء الذي يقام بفرع الخدمات وقاعات الاطلاع بطريق خريص في مدينة الرياض ويديره أحمد طابعجي، ضمن فعاليات ملتقى كتاب الشهر الذي يطرح شهريا كتاب محدد مسبقا، ليتم عرضه ومناقشته بهدف نشر القراءة وتأصيلها بين أفراد المجتمع وإيجاد مناخ صحي للحوار الراقي حول الكتب في المجالات المختلفة .واعتادت المكتبة استضافة بعض مؤلفي الكتب الذين تم اختيارهم وترشيحهم لمناقشة كتبهم عبر الملتقى لتمنح القراء فرصة اللقاء بهم والحصول على نسخ موقعة من مؤلفاتهم.// انتهى //14:28ت م