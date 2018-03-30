عام / أمانة الجوف تزين الميادين والطرق بـ 300 ألف زهرة و 100 نخلة
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
سكاكا 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
أنهت أمانة منطقة الجوف ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل من زراعة أكثر من 300 ألف شتلة ورد مختلف الأنواع و 100 نخلة ، من إنتاج مشتل الأمانة .
وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، أن ذلك يأتي ضمن مشروع تجميل ميادين وطرق وشوارع مدينة سكاكا وتحسين البيئة وتعزيز البعد البصري ، شملت طريق الأمير نايف وطريق الملك فهد وحديقة الفيصلية وساحة خلف الجوازات وحديقة الخزامى وحديقة العزيزية .
وأضاف المهندس القحطاني أن الأمانة شرعت في تنفيذ أعمال صيانة الجزر الوسطية، واستكمال مشاريع تشجير شوارع رئيسة في المنطقة ، وذلك لرفع مستوى التجميل والتحسين في تشجير الشوارع والحدائق والتقاطعات ، والتي تهدف لتنقية الأجواء.
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