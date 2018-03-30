سكاكا 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسأنهت أمانة منطقة الجوف ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل من زراعة أكثر من 300 ألف شتلة ورد مختلف الأنواع و 100 نخلة ، من إنتاج مشتل الأمانة .وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، أن ذلك يأتي ضمن مشروع تجميل ميادين وطرق وشوارع مدينة سكاكا وتحسين البيئة وتعزيز البعد البصري ، شملت طريق الأمير نايف وطريق الملك فهد وحديقة الفيصلية وساحة خلف الجوازات وحديقة الخزامى وحديقة العزيزية .وأضاف المهندس القحطاني أن الأمانة شرعت في تنفيذ أعمال صيانة الجزر الوسطية، واستكمال مشاريع تشجير شوارع رئيسة في المنطقة ، وذلك لرفع مستوى التجميل والتحسين في تشجير الشوارع والحدائق والتقاطعات ، والتي تهدف لتنقية الأجواء.// انتهى //14:33ت م