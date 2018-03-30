الريث 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساحتفت إدارة التعليم بمحافظة صبيا ممثلة بمكتب التعليم بمحافظة الريث أمس , يتكرم المتميزين من منسوبي المكتب , بحضور محافظ الريث أحمد بن موسى أبوقرن و مدير تعليم صبيا عسيري بن أحمد الأحوس وذلك بمقر المكتب .وفي مستهل الحفل قام محافظ الريث بقص شريط المعرض المصاحب , ثم تجول على افسام المعرض الذي يضم العديد من منجزات أقسام مكتب التعليم بالمحافظة .بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن , ثم ألقى مدير مكتب تعليم الريث مفرح بن يحيى الريثي كلمة أبرز من خلالها أهم النشاطات والفعاليات التي نفذها المكتب والمدارس التابعة له والأعمال والإنجازات التي حققها المحتفى بهم من المعلمين والطلاب ومنسوبي المكتب والمدارس التابعة له, متمنياً التوفيق والسداد للجميع لتحقيق كل ما من شأنه خدمة الدين ثم المليك والوطن.أثر ذلك توالت فقرات الحفل من كلمات وأناشيد طلابية وغيرها من الفقرات.وفي ختام الحفل سلم محافظ الريث الهدايا للمحتفى بهم من قادة المدارس والمعلمين المتميزين والطلاب المتفوقين على مستوى المحافظة.//انتهى//14:36ت م