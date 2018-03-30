بيروت 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسطالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية في لبنان المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في تقرير مصيره .ودعت المؤسسات في بيان في الذكرى الـ42 ليوم الأرض الأمم المتحدة بمحاسبة دولة الاحتلال المنتهكة بشكل دائم للقرارات والمواثيق الدولية التي تستمر حتى اليوم بمصادرة الأراضي وتغيير معالمها وطرد سكانها وهدم منازلهم ومواصلة اعتداءاتها الوحشية وقتل الأبرياء .وطالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية العمل على محاكمة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية فيما يخص الاستيطان في الأراض الفلسطينية المحتلة .// انتهى //14:48ت م