القاهرة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسربح رأسمال البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 82 مليار جنيه مسجلًا 974.179 مليار جنيه، كما حققت المؤشرات الرئيسة والثانوية أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الشهر .وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 12.78 في المئة خلال الجلسات ليصل إلى 17,450 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.19 في المئة مغلقًا عند مستوى 871 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100" بحوالي 6.22 في المئة بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 238ر2 نقطة .وأوضح التقرير الشهري للبورصة المصرية أن التداولات الإجمالية بلغت 47.5 مليار جنيه نفذت من خلال 752 ألف عملية ، لافتًا الانتباه إلى أن تعاملات المصريين بلغت 61.61 في المئة من إجمالي التعاملات، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 25.28 في المئة وأن العرب على 13.11 في المئة بعد استبعاد الصفقات .ونوه بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 3,780.69 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 928.55 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات .وأشار التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 49.46 في المئة من إجمالي معاملات البورصة المصرية ، مبينًا أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 956.14 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات .// انتهى //14:48ت م