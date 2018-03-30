إسلام آباد 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم في مكتبه معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني سردار محمد يوسف الذي زار سفارة المملكة العربية السعودية في إسلام آباد .وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات .// انتهى //14:48ت م