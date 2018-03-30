الرياض 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واسدعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى الحيطة والحذر بعد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد والبيئة نتيجة تعرّض بعض محافظات الرياض : الخرج، والمجمعة، وشقراء، إلى رياح نشطه تسببت في تدني الرؤية وحدوث أتربة مثيرة للغبار.صرح بذلك المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، مهيبًا بالجميع اتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عمومًا، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك.// انتهى //15:06ت م