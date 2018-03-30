إسلام آباد 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساعتقلت الشرطة الباكستانية ستة إرهابيين من عناصر "حركة طالبان باكستان" بينهم انتحاري خلال عملية نفذتها اليوم في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني .وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن العملية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة بالتعاون وكالة المخابرات الوطنية ، مشيرًا إلى أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس في مدينة لاهور .وأضاف أن المعتقلين كانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ هجوم انتحاري على سيارة للجيش العام الماضي، وفي هجوم آخر استهدف الشرطة في لاهور .// انتهى //15:07ت م