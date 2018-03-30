عام / الشرطة الباكستانية تعتقل ستة إرهابيين بينهم انتحاري
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
إسلام آباد 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
اعتقلت الشرطة الباكستانية ستة إرهابيين من عناصر "حركة طالبان باكستان" بينهم انتحاري خلال عملية نفذتها اليوم في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني .
وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن العملية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة بالتعاون وكالة المخابرات الوطنية ، مشيرًا إلى أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس في مدينة لاهور .
وأضاف أن المعتقلين كانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ هجوم انتحاري على سيارة للجيش العام الماضي، وفي هجوم آخر استهدف الشرطة في لاهور .
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15:07ت م