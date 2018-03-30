اقتصادي / تونس تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
تونس 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
تستضيف تونس بداية من الأحد المقبل ، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، بمشاركة 57 وزيرًا للاقتصاد والمالية من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية ، وأكثر من 1000 شخصية يمثلون العديد من المؤسسات والهيئات المالية العربية والإقليمية والدولية وخبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية .
ويتضمن برنامج الاجتماعات التي تنظم تحت رعاية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ولمدة خمسة أيام ، عدة ندوات علمية ستخصص لبحث مسائل حيوية وتحديات تواجه البلدان الأعضاء من بينها سبل إرساء شراكات إستراتيجية لدفع الاستثمار وتشغيل الشباب ، وآليات الشراكة لتعزيز البحث والتجديد لتدعيم القيمة المضافة في القطاعات المنتجة ، إلى جانب سبل بحث آليات تمكين المرأة وتطوير قدراتها .
كما سيشتمل البرنامج على تنظيم ندوات تدور محاورها حول المجالات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة ، والمالية الإسلامية كآلية جديدة لتمويل التنمية ودفع الاستثمار ، وندوات أخرى تتعلق بالتحديات التي تواجهها البلدان الأعضاء من ذلك المياه والتغيرات المناخية وغيرها .
وسيصاحب الاجتماعات الاحتفال بمرور عشرة سنوات على انطلاق نشاط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، إلى جانب تنظيم ندوة كبرى حول القطاع الخاص .
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات توقيع عدة اتفاقيات مالية بين البنك الإسلامي للتنمية وبعض الدول الأعضاء .
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15:07ت م