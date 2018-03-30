عام / اهتمامات الصحف الروسية
الجمعة 1439/7/13 هـ الموافق 2018/03/30 م واس
موسكو 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واس
اهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم ، بمباحثات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ، مبرزة تصريح لافروف بطرد روسيا 60 دبلوماسي أمريكي وإغلاق القنصلية العامة الأمريكية في مدينة سانت بطرسبورغ .
وأخبرت الصحف عن استدعاء وزارة الخارجية الروسية سفراء الدول الغربية التي طردت دبلوماسيين روس وسلمتهم مذكرات احتجاج ورد الجانب الروسي .
وفي الشأن الاقتصادي أشارت الصحف إلى انخفاض سعر العملة الروسية أثناء تداولاتها إلى 57.26 مقابل الدولار و 70.56 لليورو .
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