موسكو 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم ، بمباحثات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ، مبرزة تصريح لافروف بطرد روسيا 60 دبلوماسي أمريكي وإغلاق القنصلية العامة الأمريكية في مدينة سانت بطرسبورغ .وأخبرت الصحف عن استدعاء وزارة الخارجية الروسية سفراء الدول الغربية التي طردت دبلوماسيين روس وسلمتهم مذكرات احتجاج ورد الجانب الروسي .وفي الشأن الاقتصادي أشارت الصحف إلى انخفاض سعر العملة الروسية أثناء تداولاتها إلى 57.26 مقابل الدولار و 70.56 لليورو .// انتهى //15:08ت م