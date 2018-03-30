أنقرة 13 رجب 1439 هـ الموافق 30 مارس 2018 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا وليد بن عبدالكريم الخريجي في مكتبه بمقر السفارة عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة ليبيا لدى تركيا عبد الرزاق مختار أحمد عبد القادر.وجرى استعراض العلاقات الثنائية وتبادل الرأي للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.وفي سياقٍ متصل استقبل معاليه في مكتبة سفير دولة الامارات العربية المتحدة المعتمد لدى تركيا خليفة شاهين المرار، الذي بحث معه المواضيع والأحداث الجارية، وسبل تعزيز المواقف المشتركة بين البلدين الشقيقين.// انتهى //15:56ت م